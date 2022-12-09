Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига хочет изменить формат плей-офф Кубка Гагарина, сообщает Sport24.

На данный момент в плей-офф выходят по восемь первых клубов по итогам регулярного чемпионата из каждой конференции (Западная и Восточная).

"Обсуждали изменение формата плей-офф. Запустим голосование на следующей неделе по клубам. Первый раунд будет внутри конференции. После первого раунда образуется две группы из четырех команд (первая и третья с Запада, вторая и четрвертая с Востока и наоборот), откуда по две выходят дальше. Как формат плей-офф на чемпионате мира.

Если говорить про увеличение квоты на молодых игроков, то клубы не поддержали идею про трех лимитчиков", - заявил Морозов.

Сейчас "Барыс", набравший 37 очков, занимает девятое место в Восточной конференции.