В КХЛ отреагировали на сенсационную победу "Барыса"

Официальный сайт КХЛ выбрал лучших игроков матча "Барыса" против "Автомобилиста" и попытался сенсационное поражение лидеров Восточной конференции в Астане, передает корреспондент Vesti.kz. После матча шоу показал героев встречи Юлиус Гудачек.

"Барыс" обыграл конкурентов по конференции, а Андрей Скабелка высказался о победе.

"Астанчане завершали домашнюю серию, в ходе которой ранее выиграли три матча из четырех. В составе "Барыса" сегодня дебютировал опытный вратарь Юлиус Гудачек. Екатеринбуржцы прилетели в Астану, имея в активе серию из четырех побед. Несмотря на отличный ход, Николай Заварухин все же внес несколько изменений в заявку: главным сюрпризом стало отсутствие защитника Никиты Трямкина.

Встреча началась с неприятного эпизода - Алихан Асетов получил повреждение в столкновении с Ником Эбертом. Эберт после видеопросмотра получил удаление до конца игры. Пятиминутный штраф реализовал Энтони Луис, ловко подставивший клюшку на пятаке. Одним из ассистентов стал Джесси Грэм, набирающий очки в четвертой игре подряд. В концовке периода тот же Грэм принял участие в красивейшей контратаке, завершенной Аркадием Шестаковым.

Второй период стартовал бодро: хоккеисты играли без остановок почти восемь минут. Чаще шайбой владели гости, однако угрозы у ворот Гудачека возникали не слишком часто. Даже при игре в большинстве уральцам немного не хватало остроты: возможно, дело было в отсутствии удаленного Эберта. Хозяева же никуда не торопились, изредка выбираясь в контратаки.

После второго перерыва ситуация на льду не изменилась, астанчане спокойно защищали преимущество в счете. Гудачек действовал надежно, оборона тоже не допускала грубых ошибок", - пишет официальный сайт.

Три звезды матча

Юлиус Гудачек - отыграл на ноль";

Джесси Грэм - отдал две результативных передачи;

Энтони Луис - забил гол.

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