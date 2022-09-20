Скабелка объяснил сенсационную победу "Барыса" над лидером КХЛ

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после сенсационной победы над "Автомобилистом" поблагодарил болельщиков и похвалил дебютанта Юлиуса Гудачека, сообщает пресс-служба. Конкуренты лидируют на "Востоке".

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– Еще раз хочу поблагодарить болельщиков! Очень хорошая атмосфера. Надеюсь, с каждой игрой будет зрителей все больше и больше. Ну и, конечно, ребята молодцы. Мы знали, что играем с такой мастеровитой командой, с очень хорошим большинством, лучшим в лиге.

Поэтому мы не хотели удаляться, но соперник нас заставил это сделать. При этом ребята молодцы, на себя ловили. Где не смогли, там Гудачек помог. Поэтому хочу еще раз сказать спасибо ребятам за этот матч. Готовимся к следующему.

- В обороне игра становится четче, минимум ошибок, а в атаке не хватало добиваний. Что скажете?

- Я с вами не совсем соглашусь. Нам с первого периода пришлось перестроиться практически на три звена, и плюс мы получили два меньшинства во втором периоде. Пришлось очень много обороняться. Конечно, хорошо это сделав, мы не хотели пропускать.

У нас были неплохие моменты. Сегодня игра диктовала такой рисунок. Было важнее удержать преимущество, которое мы добыли в первом периоде при хорошей игре в нападении и обороне.

- Гудачек провел дебютный матч. Какую оценку он получил?

- Мы выиграли 2:0, он добавил уверенности команде. Как и Никита Бояркин в прошлом матче.

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Добавим, что "Барысу" предстоит трехматчевый выезд - игры с "Северсталью" (24 сентября), "Локомотивом" (26 сентября) и "Спартаком" (28 сентября).

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