Гуда-шоу! Призер чемпионата мира зажег после сенсации от "Барыса"

Казахстанский клуб "Барыс" победил "Автомобилист", а дебютант столичной команды Юлиус Гудачек оформил первый "сухарь", сообщает корреспондент Vesti.kz. Призер чемпионата мира показал шоу после матча.
"Барыс" одержал сенсационную победу, а Гудачек порадовал болельщиков дополнительным выступлением.
"HudaShow 😍", - написала пресс-служба.
34-летний голкипер отразил 36 бросков в матче с "Автомобилистом" и помог выиграть у лидера конференции.
"Барыс" сенсационно обыграл лидера КХЛ и поднялся в топ-5
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