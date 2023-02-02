В "Ак Барсе" высказались о победе над "Барысом" в КХЛ

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов поделился своими мыслями относительно игры с "Барысом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казанцы победили на своем льду со счетом 2:1, что позволило им набрать 75 очков и выйти на первое место в таблице Восточной конференции, в которой астанчане с 57 очками расположились на десятой строчке.

- Игра была волевая, мы понимали, насколько "Барысу" нужны очки. Мы все сейчас за них боремся, потому напряжение в каждом матче увеличивается. Стараемся сыграть правильно, понятно, что не все получается, но в целом мы добились результата. Ребята - молодцы, отработали, - приводит его слова пресс-служба казахстанского клуба.

- Существенная ротация в защите произошла перед игрой. В чем причина?

- Как вы и сказали, ротация идет. Все здоровы, слава богу.

- Никита Дыняк как будто выпадает из вашей системы игры.

- Нет, он не выпадает, просто пока у нас не получается то, что хотелось бы. Но он старается, думаю, все будет нормально.

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Следующие игры казахстанский клуб проведет на выезде против московских "Динамо" и ЦСКА 3 и 5 февраля соответственно.

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