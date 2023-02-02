"Барыс" проиграл "Ак Барсу" в матче КХЛ

Столичный "Барыс" уступил "Ак Барсу" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Казани завершилась минимальной победой хозяев. "Ак Барс" открыл счет в первом периоде после того, как на 14-й минуте отличился Дмитрий Воронков.
"Барыс" отыгрался на 19-й минуте благодаря шайбе Антона Сагадеева.
Решающую шайбу "Ак Барс" забросил в дебюте третьего периода, когда отличился Михаил Глухов (43-я минута).
В рамках текущей выездной серии "Барыс" проведет еще два матча - 3 февраля против московского "Динамо", и 5 февраля с ЦСКА.
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