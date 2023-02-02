"За это очки не дают". Скабелка - об эмоциональном состоянии команды после поражения от "Ак Барса"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал матч с "Ак Барсом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

- Все мы разочарованы результатом матча. Провели хороший матч с мощной командой, мало что дали создать у своих ворот. Заработали первое удаление, хотели повести в счете, но пропустили. Ребята провели хорошую работу, но за это очки не дают. Если бы это было начало сезона или середина, то я бы сказал: "Хороший матч, готовимся к следующему". А так, нам очень нужны очки, сегодня мы обязаны были их набирать, - приводит его слова пресс-служба казахстанского клуба.

- "Ак Барс" был практически в два раза успешнее на вбрасываниях, это сыграло какую-то роль в итоговом результате?

- Да, в первом периоде мы по вбрасываниям проиграли 0:8, что создало определенные проблемы. В дальнейшем нам удалось перестроиться, и уже не давали такого преимущества в нашей зоне.

- В феврале у "Барыса" сложный календарь, в каком эмоциональном состоянии команда?

- В отличном. Мы провели хорошую серию в шесть игр через день, теперь опять отправились на трехматчевую серию. Команда в хорошем состоянии, но это надо подкреплять набранными очками.

- Почему команда на последний этап чемпионата отсрочила борьбу за место в плей-офф?

- Столкнулись с многими трудностями, не сразу удалось встать на рельсы. Подкосило начало года, когда мы сыграли пять игр за семь дней с поездкой на Дальний Восток. Там взяли не столько очков, сколько хотели, а потом долго приходили в себя после этой поездки, потеряли очки в играх с прямыми конкурентами.

Благодаря этому успеху "Ак Барс" набрал 75 очков и вышел на первое место в таблице Восточной конференции, в которой "Барыс" с 57 очками расположился на предпоследней, десятой строчке.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с московским "Динамо" 3 февраля.

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