В ЦСКА нашли объяснение поражению от "Барыса" в матче с 11 голами

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров поделился своими мыслями об игре с "Барысом" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Москве и завершилась победой астанчан в овертайме (6:5). Видео голов можно посмотреть здесь.

"Барыс" играл быстро, здорово действовал с шайбой, забил. У нас были небольшие ошибки в зоне обороны, но до третьего периода мы контролировали игру. Потом не смогли справиться с какими-то эмоциями. Отдавали шайбу сопернику, "Барыс" завершал свои моменты голами и мы ушли в овертайм. Там мы позиционно проиграли и получили гол. Удалось кое-что уже посмотреть, оценить моменты, почему нам забили и как нам забили. Концовка третьего периода не сложилась. Огорчает и расстраивает то, что мы владели шайбой при этом. Делали ненужные телодвижения, теряли шайбу до нашей синей линии и получили три ненужных гола. Это тяжело. Следующая игра будет хорошим тестом - думаю, мы все поправим и вернем хоккей, который приносит результат", - приводит его слова сайт КХЛ.

ЦСКА, имея в активе 81 балл, идет на третьем месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками располагается на десятой строчке "Востока".

Ранее своими эмоциями поделился наставник "Барыса" Андрей Скабелка.

Далее казахстанскую команду ждут домашние игры с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы