"Барыс" выдал настоящий триллер с камбэком и вырвал победу у обладателя Кубка Гагарина

Континентальная Хоккейная Лига, Регулярный чемпионат
Голы:Каменев (Окулов), 10 (1:0); Савицкий (Михайлис), 16 (1:1); Нестеров, 19 (2:1); Макаров, 22 (3:1); Петухов (Ножье), 29 (3:2); Мамин (Григоренко), 39 (4:2); Сагадеев (Бракко), 40 (4:3); Сагадеев (Рахманов), 46 (4:4); Каменев (Плотников), 50 (5:4); Михайлис (Рахманов), 50 (5:5); Михайлис (Шевченко), 60 (5:6)
ХК "Барыс" одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 5 февраля, подопечные Андрея Скабелки в Москве играли с ЦСКА и выиграли со счетом 6:5.
Отметим, что армейцы, действующие обладатели Кубка Гагарина, являются лидерами Западной конференции, тогда как казахстанская команда - аутсайдер на "Востоке".
В середине первого периода "Барыс" остался в меньшинстве - за подножку был удален Адиль Бекетаев.
Хозяева тут же воспользовались численным преимуществом и на 11-й минуте повели в счете благодаря броску Владислава Каменева.
На 16-й минуте положение выправил Кирилл Савицкий, который с передачи Никиты Михайлиса вернул ничью на табло.
Но за несколько секунд до окончания первого периода "Барыс" пропустил гол в раздевалку. Хозяева снова повели в счете, на этот раз благодаря Никите Нестерову.
В начале второго периода ЦСКА оторвался еще больше. Счет 3:1 сделал Николай Макаров.
В середине второй 20-минутеи отставание сократил Егор Петухов, которому ассистировали Нельсон Ножье и Дмитрий Шевченко.
Перед вторым перерывом "Барыс" снова был наказан за удаление. На скамейке штрафников за удар клюшкой оказался Аркадий Шестаков, чем воспользовался Максим Мамин, сделавший счет 4:2.
Но хоккеисты "Барыса" не сдавались. Едва команды вернулись на лед, сразу же забил Антон Сагадеев с передачи Михайлиса и Джереми Бракко.
ЦСКА снова забил спустя всего пару минут, но взятие ворот засчитано не было. А вот казахстанские хоккеисты на 47-й минуте успешно сравняли, сделав 4:4. Сагадеев оформил дубль, а Михайлис отдал третью голевую передачу.
В середине третьего периода ЦСКА снова повел в счете, Каменев оформил дубль. Но всего через 30 секунд забил уже сам Михайлис - 5:5.
Игра перешла в овертайм, где на первой же минуте Михайлис забил победную шайбу. Форвард набрал за игру 5 (2+3) очка.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Следующий матч казахстанский клуб проведет в Астане 13 февраля против санкт-петербургского СКА.
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