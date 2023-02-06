Скабелка назвал причину камбэка в матче c двукратным обладателем Кубка Гагарина

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал игру с ЦСКА, двукратным обладателем Кубка Гагарина. В частности, он объяснил, за счет чего его команде удалось совершить камбэк и набрать важные очки в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 6:5 в овертайме.

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"Очень насыщенный у нас календарь, мы за месяц сыграли 17 матчей. Не все всегда складывалось так, как мы всегда хотели. Сегодняшний матч дорогого стоит с точки зрения командной химии и всего остального. Сейчас у нас будет пауза, отдохнем, подготовимся к концовке регулярного чемпионата. ЦСКА - мощная физически команда, нам непросто было сдерживать атаки, были ошибки. Но важно то, что ты готов исправить эти ошибки. В третьем периоде взяли игру под контроль, перестали отбрасываться, достаточно интересно начали играть в атаке. Пять очков Михайлиса? Очень хороший показатель! Я поблагодарил Никиту за матч. Он сегодня сделал игру, но это, скажем так, и есть работа лидера команды", - приводит его слова сайт КХЛ.

ЦСКА, имея в активе 81 балл, идет на третьем месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками располагается на десятой строчке "Востока".

Далее казахстанскую команду ждут домашние игры с питерским СКА (13 февраля) и минским "Динамо" (15 февраля).

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