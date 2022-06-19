Тренер "Барыса" Максим Семенов объявил о своем уходе из команды, передает корреспондент Vesti.kz.

Экс-защитник столичного клуба работал в тренерском штабе Юрия Михайлиса, но после прихода Андрея Скабелки покинул команду.

"Хочу поблагодарить клуб и болельщиков за поддержку! Было вдвойне приятно не только завершить игровую карьеру в "Барысе", но и попробовать здесь свои силы уже в качестве тренера. Несмотря на все сложности, это было хорошее время!

Настал момент двигаться дальше. Хочу пожелать "Барысу" дальнейшего развития и успехов в воспитании новых имен, а болельщикам - побольше ярких моментов и побед!" - подытожил Семенов.

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