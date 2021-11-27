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Тренер "Сарыарки" в Латвии и ждет прояснения ситуации с назначением в "Адмирал" - источник

Тренер "Сарыарки" в Латвии и ждет прояснения ситуации с назначением в "Адмирал" - источник
©ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Главный тренер "Сарыарки" Леонид Тамбиев по-прежнему не может возглавить клуб КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает источник, специалист по-прежнему находится в Латвии, где ждет прояснения своей ситуации относительно приезда в "Адмирал".

Никакой конкретики нет и у руководства клуба, которое ждет вердикта КХЛ.

К матчу с "Сочи" команду продолжает готовить Олег Горбенко.

Главный тренер "Сарыарки" сбежал. Клуб требует запретить ему работать в КХЛ

Напомним, что казахстанский клуб требует от Тамбиева и его ассистента Андрея Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта.

"Адмирал" выступает в Восточной конференции КХЛ, где с 19 очками идет на последнем, 12-м месте.

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Метки:
Сарыарка Адмирал ХК КХЛ

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