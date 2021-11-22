"Сарыарка" назвала условие разрыва контракта с главным тренером. Его хочет подписать конкурент "Барыса" в КХЛ

Карагандинская "Сарыарка" требует от главного тренера Леонида Тамбиева и его ассистента Андрейса Банады около 12 миллионов рублей (71,5 миллиона тенге) в качестве неустойки за досрочный разрыв контракта. Об этом передает "Шайба.kz" со ссылкой на хоккейного инсайдера Артура Хайруллина.

Ранее сообщалось, что Тамбиев руководит "Адмиралом" по видеосвязи, находясь при этом с "Сарыаркой" на Континентальном кубке. Карагандинской клуб выиграл все матчи группового этапа и вышел в финал.

Сам Тамбиев заявлял, что уехал в Польшу с вещами и не вернется в Караганду. Он также отметил, что расстаться мирно с руководством "Сарыарки" не получилось, и его лишили бонусов за победы.

Напомним, что "Адмирал" является конкурентом "Барыса" в Восточной конференции КХЛ. Команды идут в нижней части турнирной таблицы, клуб из Владивостока с 17 очками располагается на последнем, 12-м месте, тогда как астанчане с 26 очками занимают десятую строчку.