"Я выиграл все турниры, но мирно расстаться не получается". Главный тренер "Сарыарки" прояснил ситуацию со своим уходом из клуба

Главный тренер "Сарыарки" Леонид Тамбиев подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ, хотя карагандинский клуб не хочет его отпускать на повышение. Его слова приводит "Матч ТВ".

- Говорят, что у вас есть предложение из "Адмирала"?

- Да, переговоры ведутся, параллельно оформляю разрешение на работу в России, так как я гражданин Латвии. Сейчас из-за пандемии все эти процессы замедлились, но на следующей неделе все документы должны быть готовы.

- То есть в Караганде вы работу закончили?

- Да, сейчас мы находимся в Польше на Континентальном кубке IIHF, после чего я в Караганду уже не вернусь.

- С "Сарыаркой" расстались мирно?

- Совсем мирно не получается. При подписании договора в феврале босс "Сарыарки" Аргын Нигматуллин пообещал, что, если будет предложение из КХЛ, то он не будет препятствовать моему уходу. Зная, что Аргын Зайрулаевич всегда был человеком слова, я спокойно работал - выиграл чемпионат, кубок Казахстана, в этом сезоне мы идем на первом месте по потерянным очкам. Однако на деле достичь согласия не получилось, так что я написал заявление по собственному желанию. Переходы тренеров из лиги одной страны в другую не регламентируются, то есть трансферных листов для тренеров в природе не существует, поэтому наш спор переходит в плоскость трудового законодательства Республики Казахстан.

Позиция клуба с человеческой точки зрения удивляет, мы же не рабы, и я ухожу не к конкуренту из чемпионата Казахстана, а в лигу более высокого уровня. И формально закон на моей стороне, и морально чувствую, что поступаю по справедливости. С "Сарыаркой" я выиграл все турниры, в том числе Кубок Петрова ВХЛ, отработал все, как говорится, верой и правдой. Я сам никуда не напрашивался, меня пригласили, и я это ценю. Для любого спортсмена и тренера важен прогресс, у меня появился шанс впервые попробовать свои силы в КХЛ, и я хочу его использовать. Не думал, что будут такие сложности с клубом, но я все еще надеюсь, что Аргын Зайруллаевич останется порядочным человеком и сдержит свое слово.

- А команда знает о вашем решении?

- Конечно, все знают, я же с вещами уже улетел. Я поговорил с ребятами, все меня прекрасно понимают. Я и игрокам всегда говорил: ставьте самые высокие задачи, равняйтесь на уровень КХЛ, стремитесь играть против сильнейших.

- "Сарыарка" должна вам денег по контракту?

- Вдогонку меня лишили бонусов за победы, но пусть это останется на их совести, спорить с ними из-за денег не собираюсь, хочу побыстрее закрыть эту страницу.