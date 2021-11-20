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"Я выиграл все турниры, но мирно расстаться не получается". Главный тренер "Сарыарки" прояснил ситуацию со своим уходом из клуба

"Я выиграл все турниры, но мирно расстаться не получается". Главный тренер "Сарыарки" прояснил ситуацию со своим уходом из клуба
©ХК "Сарыарка"
Новости спорта Хоккей Казахстан (Хоккей)

Главный тренер "Сарыарки" Леонид Тамбиев подтвердил, что продолжит карьеру в КХЛ, хотя карагандинский клуб не хочет его отпускать на повышение. Его слова приводит "Матч ТВ".

- Говорят, что у вас есть предложение из "Адмирала"?
- Да, переговоры ведутся, параллельно оформляю разрешение на работу в России, так как я гражданин Латвии. Сейчас из-за пандемии все эти процессы замедлились, но на следующей неделе все документы должны быть готовы.

- То есть в Караганде вы работу закончили?
- Да, сейчас мы находимся в Польше на Континентальном кубке IIHF, после чего я в Караганду уже не вернусь.

- С "Сарыаркой" расстались мирно?
- Совсем мирно не получается. При подписании договора в феврале босс "Сарыарки" Аргын Нигматуллин пообещал, что, если будет предложение из КХЛ, то он не будет препятствовать моему уходу. Зная, что Аргын Зайрулаевич всегда был человеком слова, я спокойно работал - выиграл чемпионат, кубок Казахстана, в этом сезоне мы идем на первом месте по потерянным очкам. Однако на деле достичь согласия не получилось, так что я написал заявление по собственному желанию. Переходы тренеров из лиги одной страны в другую не регламентируются, то есть трансферных листов для тренеров в природе не существует, поэтому наш спор переходит в плоскость трудового законодательства Республики Казахстан.

Позиция клуба с человеческой точки зрения удивляет, мы же не рабы, и я ухожу не к конкуренту из чемпионата Казахстана, а в лигу более высокого уровня. И формально закон на моей стороне, и морально чувствую, что поступаю по справедливости. С "Сарыаркой" я выиграл все турниры, в том числе Кубок Петрова ВХЛ, отработал все, как говорится, верой и правдой. Я сам никуда не напрашивался, меня пригласили, и я это ценю. Для любого спортсмена и тренера важен прогресс, у меня появился шанс впервые попробовать свои силы в КХЛ, и я хочу его использовать. Не думал, что будут такие сложности с клубом, но я все еще надеюсь, что Аргын Зайруллаевич останется порядочным человеком и сдержит свое слово.

- А команда знает о вашем решении?
- Конечно, все знают, я же с вещами уже улетел. Я поговорил с ребятами, все меня прекрасно понимают. Я и игрокам всегда говорил: ставьте самые высокие задачи, равняйтесь на уровень КХЛ, стремитесь играть против сильнейших.

- "Сарыарка" должна вам денег по контракту?
- Вдогонку меня лишили бонусов за победы, но пусть это останется на их совести, спорить с ними из-за денег не собираюсь, хочу побыстрее закрыть эту страницу.

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Метки:
Сарыарка

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