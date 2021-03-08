Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев прокомментировал поражение от "Барыса" в четвертом матче серии в первом раунде Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой хозяев - 4:2. При этом по ходу игры "Магнитка" дважды вела в счете.

- Напряженный матч. Должны были забивать в большинстве 5 на 3. Готовимся к следующей игре.

- Сегодня вы очень много беседовали с судейской бригадой. Чем вы были недовольны?

- Вопрос на 300 тысяч?

- Почему Сергей Мозякин пропустил матч?

- Во время плей-офф мы не говорим, кто и почему пропускает матчи.

Счет в серии стал равным - 2-2. Следующий матч пройдет 10 марта в Магнитогорске.