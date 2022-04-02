Тренер клуба КХЛ рассказал о состоянии защитника сборной Казахстана после попадания шайбы в голову

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев прокомментировал текущее состояние защитника сборной Казахстана Алексея Маклюкова после попадания шайбы в голову в матче Кубка Гагарина против "Авангарда", сообщает "Спорт-Экспресс".

Маклюков в заключительном матче серии при счете 3:0 в пользу своего клуба блокировал бросок соперника, в результате чего шайба попала ему в ухо. Он был доставлен в больницу.

"Вчера я был у него в больнице. Ему лучше, он улыбался. Поговорили с ним. Дай Бог, с ним все будет хорошо", - заявил Воробьев.

Напомним, что "Металлург" выиграл в заключительном матче со счетом 4:0. А результат серии составил 4:3 в пользу магнитогорского клуба. "Авангард" снял с себя полномочия действующего обладателя Кубка Гагарина.

Добавим, что в первом раунде "Металлург" выбил из дальнейшей борьбы "Барыс" - 4:1.