Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Авангарда" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:1.

"В целом по игре, наверное, могли добиться большего, лучшего результата. К сожалению, в первом периоде пропустили совершенно необязательный гол. Да, соперник хорошо забил в большинстве. Мы пытались остановить его, зная, что он достаточно хорошо играет в неравных составах, но не смогли. Первый гол неприятен и действует на всю команду.

Затем игра выровнялась, мы добавили и по броскам, и по содержанию игры. В третьем периоде тоже были моменты, могли забить. В целом возможностей для реализации было достаточно. Кроме того, у нас было много большинства, но сегодня не удалось им воспользоваться. При этом команда билась до конца и хотела сравнять счёт. В этот раз не получилось", - приводит слова тренера Шайба.kz.