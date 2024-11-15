Тренер "Барыса" объяснил поражение от "Салавата" в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев назвал причины поражения от "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Четыре шайбы "Салавата" принесли уфимцам победу над "Барысом"

- По сегодняшней игре, смотрю, ребята недовосстановились. Как-то мы слабо начали. От этого пошли удаления, концентрации не хватило. Ну и забивать надо, создавали моменты. Тоже, видимо, свежести где-то не хватило, чтобы решать выходы три в два, два в один, Поэтому и проиграли, - приводит его слова Шайба.kz.

- Частично в первом и во втором периоде "Барыс" был пассивен, мало прессинговали. Может быть, этого сегодня не хватило?

- Мы знали, что "Салават Юлаев" хорошо играет в атаке, поэтому была задача плотнее сыграть в средней зоне, отсюда уже делать наши контратаки, контроль шайбы с хорошим перестроением. Но где-то не получилось, - сказал Мамбеталиев.

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Уфимцы с 33 очками поднялись на промежуточное третье место в Восточной конференции, в которой астанчане с 16 баллами находятся на предпоследней, 11-й строчке.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет на выезде с "Сочи" 17 ноября.