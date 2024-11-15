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Четыре шайбы "Салавата" принесли уфимцам победу над "Барысом"

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Четыре шайбы "Салавата" принесли уфимцам победу над "Барысом" ©ХК "Барыс"

"Барыс" потерпел поражение от "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

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"Барыс" потерпел поражение от "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Уфе и завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев льда отличились Артем Пименов (13-я минута), Денис Ян (22-я), Шелдон Ремпал (54-я) и Александр А. Шаров (58-я). У гостей одну шайбу отыграл Максим Мухаметов (55-я).

Благодаря этому успеху уфимцы набрали 33 очка и вышли на промежуточное третье место в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 16 баллами продолжает находиться на предпоследней, 11-й строчке.

Следующую игру в "регулярке" "Барыс" проведет на выезде с "Сочи" 17 ноября.


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