"Не ушли со льда без шайбы престижа". КХЛ - о поражении "Барыса"

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представила обзор матча "Салавата Юлаева" против "Барыса", передают Vesti.kz.

Четыре шайбы "Салавата" принесли уфимцам победу над "Барысом"

"Очередным соперником уфимцев в рамках домашней серии игр стал "Барыс". Команды уже встречались в Астане, и тогда со счетом 3:2 выиграли хоккеисты "Салавата Юлаева".

После победы над "Нефтехимиком" тренерский штаб астанчан под руководством Галыма Мамбеталиева сделал минимальные перестановки в составе. Так, Андрей Шутов занял последний рубеж, а в первом сочетании пропускавшего встречу Антона Бурдасова заменил Никита Сетдиков.

Заявка хозяев площадки также не обошлась без изменений. Семен Вязовой дал передохнуть Александру Самонову в воротах. Главный тренер "юлаевцев" Виктор Козлов поставил вместе Нэйтана Тодда, Александра Хмелевского и Шелдона Ремпала, а Данил Алалыкин спустился в звено Артема Пименова.

Половину первого периода соперники присматривались друг к другу, особо не рискуя и нанося броски, преимущественно с дальних дистанций. Все решила игра в большинстве, в которой уфимцы наказали соперника заброшенной шайбой: Ремпал на дриблинге переиграл игрока соперника в чужой зоне и отдал точный пас на Пименова, оказавшегося на острие атаки.

На старте второй двадцатиминутки уфимцы развили успех: нападающий Джошуа Ливо прошел с шайбой по правому флангу и выдал диагональную передачу на Дениса Яна, который переиграл Шутова – 2:0. У гостей было пару хороших моментов, чтобы вернуть интригу в матче, но в первом случае здорово действовал Вязовой, а во втором завершающий бросок при выходе "три в один" заблокировал капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин.

В заключительном отрезке картина игры особо не изменилась. На 54-й минуте за бросок клюшки вратарем Шутовым арбитры назначили штрафной бросок, который реализовал Ремпал. Гости из столицы Казахстана не ушли со льда без шайбы престижа: форвард "Барыса" Максим Мухаметов не позволил Вязовому оформить первый "сухарь" в КХЛ. Точку в игре поставил Александр Шаров – 4:1 в пользу уфимцев", - говорится в тексте КХЛ.

Уфимцы с 33 очками поднялись на промежуточное третье место в Восточной конференции, в которой астанчане с 16 баллами находятся на предпоследней, 11-й строчке.

Следующую игру в КХЛ "Барыс" проведет на выезде с "Сочи" 17 ноября.