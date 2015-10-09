Тренер "Барыса" обратился к болельщикам после сенсации в КХЛ

Главный тренер столичного "Барыса", российский специалист Михаил Кравец высказался о выездной победе над омским "Авангардом" (4:2) в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

"Барыс" сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ

"Всех наших болельщиков хочу поздравить с победой, поблагодарить за терпение, когда в трудную минуту дома, играя совсем отвратительно, нас поддерживали. Поэтому сегодня для нас было честью постараться обыграть "Авангард" для того, чтобы хорошо закончить год. И это у нас получилось. Получилось за счёт хорошей игры всей команды, и игроки все выложились на двести процентов", — цитирует слова Кравца Shaiba.kz.

— "Рад, что отлично отыграл вратарь, потому что после такой тяжёлой травмы сложно войти в игру. Сегодня он показал, что он отличный голкипер. Ну а ребята, чувствуя такую уверенность в воротах, естественно, ему помогали, боролись, бились, использовали свои моменты и решили исход в нашу пользу. Ну и, конечно, всех с наступающим Новым годом! Надеюсь, что будем радовать в следующем году больше, чем в этом", — добавил тренер астанчан.

По итогам встречи "Барыс" добился важной победы, пополнил свой актив 36 очками и поднялся на девятую строчку Восточной конференции.

"Авангард", несмотря на поражение, с 55 очками сохраняет второе место на Востоке, однако не сумел укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Следующий матч команда Михаила Кравца проведёт уже в новом году — 6 января астанчане сыграют на выезде против челябинского "Трактора".

КХЛ сделала заявление о сенсационной победе "Барыса"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!