КХЛ сделала заявление о сенсационной победе "Барыса"

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировала выездную победу астанинского "Барыса" над омским "Авангардом" (4:2) в рамках матча регулярного сезона, передают Vesti.kz.
"Барыс" сотворил сенсацию и вырвал победу в последнем матче 2025 года в КХЛ
Казахстанский клуб приехал в Омск на фоне серии из четырёх поражений подряд, однако сумел навязать сопернику свой хоккей и добиться важного результата.
"Начало игры осталось за "Барысом", который активно действовал в зоне Серебрякова. „Авангард“ долгое время не мог нанести первый бросок в створ ворот", — подчеркнули в КХЛ.
Первую шайбу гости забросили в равных составах, воспользовавшись ошибкой соперника:
"Клим Костин ошибся в своей зоне, подарив шайбу Всеволоду Логвину, и тот броском с ползоны распечатал Серебрякова".
Во втором периоде ключевым моментом стал гол в меньшинстве:
"Омичи так плохо распоряжались шайбой, что буквально своими руками вывели Алихана Асетова на рандеву с Серебряковым, и тот отличился в меньшинстве".
Несмотря на попытки хозяев переломить ход встречи, "Барыс" проявил характер и самоотдачу:
"Гости выдержали давление, затем отодвинули игру от своих ворот и вскоре забросили третью шайбу. Сегодня "Барыс" показывал намного больше желания, чем соперник".
В концовке встречи омичи пошли ва-банк, сняв вратаря, однако это не принесло результата:
"Авангард" на какое-то время запер соперника в зоне вшестером, но "Барыс" выстоял, а затем Мэйсон Морелли отправил шайбу в пустые ворота", — завершили в КХЛ.
По итогам матча "Барыс" одержал важную победу и набрал 36 очков, поднявшись на девятое место Восточной конференции.
"Авангард", в свою очередь, с 55 баллами продолжает идти вторым на Востоке, упустив возможность упрочить свои позиции в таблице.
