КХЛ сделала заявление о сенсационной победе "Барыса"

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прокомментировала выездную победу астанинского "Барыса" над омским "Авангардом" (4:2) в рамках матча регулярного сезона, передают Vesti.kz.

Казахстанский клуб приехал в Омск на фоне серии из четырёх поражений подряд, однако сумел навязать сопернику свой хоккей и добиться важного результата.

"Начало игры осталось за "Барысом", который активно действовал в зоне Серебрякова. „Авангард“ долгое время не мог нанести первый бросок в створ ворот", — подчеркнули в КХЛ.

Первую шайбу гости забросили в равных составах, воспользовавшись ошибкой соперника:

"Клим Костин ошибся в своей зоне, подарив шайбу Всеволоду Логвину, и тот броском с ползоны распечатал Серебрякова".

Во втором периоде ключевым моментом стал гол в меньшинстве:

"Омичи так плохо распоряжались шайбой, что буквально своими руками вывели Алихана Асетова на рандеву с Серебряковым, и тот отличился в меньшинстве".

Несмотря на попытки хозяев переломить ход встречи, "Барыс" проявил характер и самоотдачу:

"Гости выдержали давление, затем отодвинули игру от своих ворот и вскоре забросили третью шайбу. Сегодня "Барыс" показывал намного больше желания, чем соперник".

В концовке встречи омичи пошли ва-банк, сняв вратаря, однако это не принесло результата:

"Авангард" на какое-то время запер соперника в зоне вшестером, но "Барыс" выстоял, а затем Мэйсон Морелли отправил шайбу в пустые ворота", — завершили в КХЛ.

По итогам матча "Барыс" одержал важную победу и набрал 36 очков, поднявшись на девятое место Восточной конференции.

"Авангард", в свою очередь, с 55 баллами продолжает идти вторым на Востоке, упустив возможность упрочить свои позиции в таблице.

