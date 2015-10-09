Тренер "Барыса" нашёл объяснение ещё одному поражению в КХЛ

Главный тренер "Барыса" Михаил Кравец прокомментировал матч против "Нефтехимика" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

"Сегодня наконец-то два гола забили"

- В очередной раз такое обидное поражение в сегодняшней игре, хотя, я думаю, могли бы гораздо лучше сыграть. Сегодня результат должен быть лучше, но, когда допускаешь ошибки в большинстве, такие, как мы допустили, очень сложно выиграть, потому что, выходя на третий период, ты настраиваешься на хорошее движение, на борьбу, на именно действия, которые приведут к этому большинству. И это ребята, в принципе, всё сделали, заработали это большинство. Ну и дальше уже ответственность других, которые на протяжении всего сезона им доверяют, они играют. К сожалению, произошла вот эта ошибка и гол, который, я в принципе, считаю, практически решил судьбу матча. Хотя всё равно команда не сдалась, продолжала бороться. Третий период 19:6 по броскам. Жалко, что шайба попала в поднятую ногу, потому что, я думаю, что этого спасения мы все заслуживали. Но надо продолжать работать, надо искать позитив из этой поездки. К сожалению, она безочковая, но можно сказать, что сегодня наконец-то два гола забили. Тоже для ребят, для их уверенности, я думаю, что это важно, что всё-таки, если очень постараться, если вложить душу и сердце, то голы всегда приходят, - приводит его слова Шайба.kz.

- Как вы считаете, почему команде почти три матча не удавалось забросить шайбу?

- Ну, я считаю, что это всё-таки уровень мастерства, потому что валить все на удачу, значит, недостаточно на тренировках работать, хотя мы на это обращаем внимание, наши хоккеисты уделяют вот этому прямо внимание, вот этому броску, куда он идёт. То есть очень часто в стекло бросаем. Нужно на тренировке выполнять правильно вот эти моменты, надо стараться забивать всегда и на тренировке, и в игре, тогда будет легче в игре, придёт навык какой-то определенный. У некоторых это просто нехватка опыта, таких как Семёна Симонова, Всеволода Логвина, Кирилла Ляпунова. С количеством игр, я думаю, будет у них лучше. Хотя, Семён Симонов опять забил очень хороший гол кистевым броском. Поэтому у одних опыт, другим нужно трезво относиться к своему мастерству и понимать, что ты можешь, что ты не можешь и над чем нужно работать. Но научить забивать невозможно.

"Нефтехимик", набрав 57 очков, занимает пятое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" находится на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 39 баллов.

Следующую игру астанчане проведут на своём льду против владивостокского "Адмирала" 28 января.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!