Тренер "Барыса" нашел объяснение 4-му поражению подряд в КХЛ

Главный тренер астанинского "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал гостевую игру против магнитогорского "Металлурга" (0:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

"Барысу" отомстили в матче КХЛ

- Сегодня играли получше, чем в предыдущем матче. Не забили свои моменты, пропустили два кинжальных выпада на пересменке. Вот и вся игра, - приводит слова тренера Шайба.kz.

- Мы в курсе кадровых перестановок, не думаете, что не хватает тех, кто будет заканчивать атаку?

- Это приходит со временем. Мы тоже сразу не стали играть. Нам доверяли. Если бы не было доверия, мы бы тоже не играли. Ребята растут, работают, крепнут. Я вижу, чего не хватает. Чуть быстроты, устают. Раньше они проводили на льду по 5 минут, сейчас по 20. Все придет со временем.

- Два матча уже не забиваете, как можно исправить ситуацию?

- Мы стараемся играть в гибкий хоккей. Есть возможность, мы садимся, нет - нет. Все команды сейчас так играют, я не видел клуб, играющий постоянно в атаке. Весь чемпионат они играют гибко. Ничего удивительного нет. То, что чего-то не хватает, я повторюсь, ребята потихонечку войдут в ритм и режим. Они понимают, что все зависит от них. Будут вливаться молодые ребята, есть хорошие пацаны.

- Достаточно много в команде травмированных, есть новости по срокам возвращения?

- Вроде как, сроки восстановления уже подходят к концу. Врачи скажут, я не вдавался в подробности.

- На старте сезона Никита Бояркин добился прогресса. В чем причина этого? В вашем доверии, в системе игр команды в обороне, или сам он спрогрессировал?

- Все компоненты вместе, на наших вратарей надежда. Андрей Шутов еще приехал, это хорошие голкиперы. Когда есть команда именно в раздевалке, которая тренируется с удовольствием, которая выполняет все задания с удовольствием, в коллективе приятно работать всем игрокам.

- Юхан Маттссон на третьей роли?

- Пока тренер по вратарям считает, что два основных есть у нас, Юхан будет третьим.

- Вы приняли команду по ходу чемпионата. За время работы вы поняли, что с этим составом и подпиткой из местных игроков можно бороться за плей-офф?

- Конечно, можно. Но нужно время. На адаптацию молодых ребят, готовить их нужно хорошо, доверять. У нас способные пацаны.

Отметим, что для астанчан это четвертое поражение подряд в КХЛ. В Восточной конференции они по-прежнему занимают предпоследнее, 11-е место, имея в активе 21 балл. "Металлург" с 36 очками идет пятым в таблице "Востока".

Следующую игру казахстанский клуб также проведет на выезде с московским ЦСКА 1 декабря.

Стало известно, что "Металлург" готов обменять нападающего сборной Казахстана Никиту Михайлиса.