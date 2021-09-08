Тренер "Амура" нашел объяснение поражению от "Барыса" в КХЛ

Тренер "Амура" Игорь Петров после поражения от "Барыса" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разобрал матч с казахстанским клубом, передает корреспондент Vesti.kz.

Российская команда к 23-й минуте проигрывала со счетом 0:3 и уступила в четвертом подряд матче стартовавшего сезона.

"Хорошая игра. Поздравляю "Барыс" с победой. С нашей стороны - полностью проиграли первый период. Команда оказалась не готова к быстрой игре - нахватали удалений. Они поломали нам игру. В середине игры что-то начало появляться, но не реализовали моменты, а ведь могли вернуться в игру.

И у соперника были моменты. В третьем периоде спохватились, но время работало не на нас. Есть над чем работать. Нас настораживают быстрые голы в наши ворота. Будем разбираться, почему так происходит", - поделился Петров.

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Напомним, что 11 сентября "Барыс" примет на своем льду московский "Спартак". С 14 числа для столичного клуба стартует выездная серия - соперниками станут ЦСКА, рижское "Динамо" и "Йокерит".

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