"Трактор" сыграет с "Барысом" в специальной форме

Пресс-служба КХЛ в твиттере показала специальный комплект формы челябинского "Трактора", приуроченного к 74-летию клуба, в которой челябинская команда сыграет с "Барысом" матч регулярного чемпионата.

Матч между "Трактором" и "Барысом" пройдет сегодня, 25 декабря, на "Арене-Трактор имени Валерия Белоусова" в Челябинске и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана.

"Трактор", набрав 61 очко в 43 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а "Барыс" с 40 баллами располагается на восьмой строчке.