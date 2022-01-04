В штабе ХК СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Прежний рулевой команды Валерий Брагин займет позицию старшего тренера, сообщается на сайте "армейцев".

Ротенберг - старший сын известного российского миллиардера Бориса Ротенберга. В СКА он также занимает должности заместителя председателя совета директоров, вице-президента, генерального директора.

СКА с 62 очками идет на втором месте в таблице Западной конференции, на один балл отставая от московского "Динамо".

Напомним, что "Барыс" с 44 очками занимает восьмую строчку на "Востоке". Следующий матч астанчане проведут на своем льду с магнитогорским "Металлургом" 5 января.