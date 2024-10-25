Сын Галыма Мамбеталиева, Руслан Мамбеталиев, назначен директором ДЮСШ "Барыс". Об этом "Шайба.kz" расскзаал генеральный директор клуба Нурлан Оразбаев.

"Вместо Талгата Булатовича Китарова, мастера спорта международного класса, в прошлом члена сборной Казахстана по боксу, к работе приступил Руслан Мамбеталиев. Почему выбор пал на него? В первую очередь, он сам играл на профессиональном уровне, а после завершения карьеры на протяжении десяти лет работал в качестве детского тренера. Нам нужен специалист, имеющий опыт руководства и управления именно хоккейной школой. В Астане он соорганизовал частную хоккейную школу "Бригантина", далее Руслана Галымовича пригласили в Алматы, где он работал руководителем частной школы "Алма-Ата". Это - большой опыт и сложная работа, организовать частную хоккейную школу", - сообщает руководитель клуба.