Стало известно об изменении состава участников Кубка Президента по хоккею

Клуб КХЛ "Куньлунь" не сможет принять участие в Кубке Президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба "Барыса".

В связи с этим изменился состав участников, а также расписание турнира.

Теперь за трофей будут бороться четыре коллектива: "Нефтехимик", "Автомобилист", "Металлург" и "Барыс". Они сыграют в один круг, после чего будет определен победитель и призеры. Обновленное расписание выглядит следующим образом.

16 августа (вторник)

15:00 "Нефтехимик" - "Металлург2

19:30 "Барыс" - "Автомобилист"

17 августа (среда)

15:00 "Автомобилист" - "Металлург"

19:30 "Барыс" - "Нефтехимик"

19 августа (пятница)

15:00 "Нефтехимик" - "Автомобилист"

19:30 "Металлург" - "Барыс"

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт