Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России согласовали структуру проведения сезона-2022/2023, сообщается на сайте КХЛ.

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона "Металлургом" в Москве.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023-го.

В регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч Звезд КХЛ 2022.

Планируется, что команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате. Это решение должно быть утверждено Правлением КХЛ.

Ранее Правление утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось клуба "Куньлунь Ред Стар", который переведен из Восточной в Западную конференцию, где займет место в дивизионе Тарасова.

Напомним, "Барыс", как и ранее, будет выступать в Восточной конференции. В межсезонье новым главным тренером столичного клуба стал Андрей Скабелка, сменивший на этом посту Юрия Михайлиса.