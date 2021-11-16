Состоится возвращение топ-новичка? Прямая трансляция матча "Сочи" - "Барыс"

Сегодня, 16 ноября, ХК "Барыс" стартует в очередной гостевой серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Юрия Михайлиса в гостях сыграют с ХК "Сочи". Матч начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.
В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.
Возможно, что в этой игре состоится возвращение топ-новичка "Барыса" Линдена Вея, которого команда взяла на выезд вместе с другими игроками, недавно присоединившимися к команде.
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