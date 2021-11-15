Рывок от "Барыса". Как продвинут казахстанцев гостевые матчи в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" матчем в Сочи начнет очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но даже после победы не сможет обойти конкурентов по Восточной конференции. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Шесть поражений в последних десяти матчах отбросили "Барыс" за пределы топ-8, а ближайшие три встречи казахстанцы проведут с командами, которые сами борются за плей-офф. Например, "Сочи" (11-е место) выиграл четыре матча из шести и до восьми баллов сократил отставание от лучших команд Западной конференции.

Топ-8 на "Западе" замыкает московский "Спартак", еще один соперник "Барыса" в выездной серии. Россияне проиграли пять игр из шести, что дает теоретические шансы казахстанцам на пополнение очков. Обратная ситуация наблюдается в дуэли с "Северсталью": клуб из Череповца выиграл девять встреч подряд.

Прогнозируем, что "Барыс" наберет два-три очка, но 27 очков не выведут казахстанцев в топ-8. Первые семь команд вне зоны досягаемости, а "Нефтехимик", чьи позиции должны атаковать столичные хоккеисты, только в одном матче из последних шести не набрал очков.

Может не пропустить вперед и "Амур", ведь хабаровцы выиграли два выездных поединка, но им, как и "Барысу", нужно провести еще три встречи на гостевом льду. Поэтому предположим, что казахстанцы подтянутся к соперникам, но обойти их не смогут. Задачу по продвижению отложат на следующую домашнюю серию, которая стартует 23 ноября.

Нижняя часть таблицы Восточной конференции КХЛ

5. "Авангард" - 31 очко (27 игр)

6. "Сибирь" - 29 очков (28 игр)

7. "Автомобилист" - 29 очков (28 игр)

8. "Нефтехимик" - 26 очков (27 игр)

9. "Амур" - 25 очков (28 игр)

10. "Барыс" - 24 очка (27 игр)

11. "Адмирал" - 17 очков (27 игр)

12. "Куньлунь" - 16 очков (27 игр)

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Напомним, завтра, 16 ноября, "Барыс" в гостях сыграет с "Сочи", а затем встретится со "Спартаком" (18 ноября) и "Северсталью" (20 ноября). Перед выездом казахстанский клуб подписал несколько новых игроков, которых сразу же взял на очередной выезд в КХЛ.