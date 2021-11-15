"Барыс" взял на выезд новичков из сборных Канады и Казахстана

Сегодня, 15 ноября, "Барыс" отправился на очередную гостевую серию регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), взяв с собой и новичков, сообщается на сайте клуба.
Команда отправилась по маршруту Сочи - Москва - Череповец.
Состав на выезд:
вратари: Никита Бояркин, Йони Ортио, Андрей Шутов
защитники: Олле Альсинг, Самат Данияр, Даррен Диц, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Егор Шалапов
нападающие: Алихан Асетов, Якоб Берглунд, Кертис Волк, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Коди Куник, Динмухамед Кайыржан, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэттью Фрэттин, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков, Томаш Юрчо.
16 ноября "Барыс" сыграет с "Сочи", 18-го - со "Спартаком", а 20-го - против "Северстали".
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