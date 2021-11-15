Топ-игроки для "Барыса"? Как казахстанцы увеличили шансы на выход в Кубок Гагарина

Казахстанский клуб "Барыс" перед продолжением борьбы за плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подписал трех новых нападающих, подняв свои шансы на выход в Кубок Гагарина. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" вернул в состав двух проверенных центральных нападающих - Линдена Вея с Антоном Сагадеевым. Станет ли это решением проблем в атаке? Скорее всего, что не полностью, но их игра может положительно сказаться на выступлении столичного клуба. 30-летний канадец набрал почти две сотни очков, а больше половины - голевые передачи.

Что касается 28-летнего казахстанца, то у него определенный баланс по набранным очкам, а в среднем за сезон он выбивает около десяти баллов. Первый укрепит ведущие атакующие тройки, а второй добавит вариантов по выбору для вспомогательных звеньев. Летняя трансферная работа казахстанского клуба ослабила команду в КХЛ, но сейчас есть шанс что-то исправить.

На роль снайпера приглашен Томаш Юрчо из Словакии. Не секрет, что "Барысу" нужен еще один голеадор. 28-летний хоккеист неплохо проявил себя в заокеанских лигах: в КХЛ от него тоже можно ожидать серьезной результативности. Если тренерский штаб сможет раскрыть возможности Юрчо, то задача по выходу в плей-офф заметно упростится.

Ожидаем, что Вей, Сагадеев и Юрчо будут продуктивнее канадцев, которых пригласили в ударное звено, а за половину регулярного чемпионата они набрали 12 очков. С новобранцами столичный клуб способен подняться с десятого места, ведь конкуренты в зоне досягаемости. Пара качественных исполнителей способна вытащить казахстанцев в топ-8.

Это просто катастрофа. Почему "Барыс" выпал из топ-8 конференции в КХЛ

Добавим, что завтра, 16 ноября, столичный клуб сыграет в гостях с "Сочи". Российская команда, как и казахстанцы, не входит в топ-8 своей конференции, но если "Барыс" от зоны плей-офф отделяет всего одно очко, то "Сочи" - восемь баллов.