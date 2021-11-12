Это просто катастрофа. Почему "Барыс" выпал из топ-8 конференции в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" забивает почти по два с половиной гола за игру в очередном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и борется за путевку в плей-офф турнира, но его оборона - просто катастрофа. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" забил 65 голов в 27 матчах, а это 16-й результат в турнире (2,41 шайбы за игру). Лидером в номинации является магнитогорский "Металлург" с 97 шайбами (3,59), а в топ-5 входят еще два клуба из Восточной конференции - "Автомобилист" (94 гола или 3,36 шайбы за матч) и "Трактор" (91 гол или 3,25 шайбы за матч).

По результативности казахстанский клуб идет на уровне некоторых команд топ-4 конференций, таких как казанского "Ак Барса" (65 голов или 2,32 шайбы за матч) и московского ЦСКА (62 гола или 2,3 шайбы за матч), но "соседи" лучше играют в обороне своих ворот.

"Барыс" пропустил 83 гола (3,07 шайбы за матч), а это 20-е место по пропущенным голам в регулярном чемпионате. Лидирует в номинации ЦСКА с 55 голами (2,04 шайбы за матч), а "Ак Барс" с 65 голами (2,32 шайбы за матч) делит с седьмого по девятое места с "Локомотивом" (2,41 шайбы за матч) и "Авангардом" (2,5 шайбы за матч).

Если столичная команда хочет претендовать на выход в топ-8 конференции, то прибавлять нужно не только в реализации, но и в обороне. "Сибирь" с "Нефтехимиком", занимающие седьмое-восьмое места, имеют не такую большую разницу по голам, как "Барыс". У казахстанцев она "-18", а конкурентов - меньше десяти.

Игровой командный прогресс приведет к улучшению результатов "Барыса". Отрыв от соперников небольшой (около трех очков), поэтому нагнать конкурентов еще возможно. Если этого не произойдет, то новые упущенные очки оставят казахстанцев без участия в Кубке Гагарина. Самое время исправлять ситуацию.

Опасный канадец снова в "Барысе". Каким предстанет казахстанский клуб в борьбе за выход в плей-офф КХЛ

Напомним, борьбу за выход в плей-офф "Барыс" продолжит 16 ноября, когда в гостях сыграет с "Сочи". После 27 игр казахстанцы занимают десятое место в Восточной конференции, набрав 24 очка. К "Барысу" может присоединиться еще один нападающий.