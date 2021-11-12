Форвард сборной Казахстана покинул клуб КХЛ и вернулся в "Барыс"

Нападающий сборной Казахстана Антон Сагадеев покинул ярославский "Локомотив" и вернулся в "Барыс". Об этом сообщает телеграм-канал "Хоккейная правда".
Отмечается, игрок так и не смог стать своим в Ярославле.
28-летний Сагадеев переходил из казахстанского клуба в ярославский минувшим летом. В текущем сезоне КХЛ провел восемь матчей за железнодорожников и отметился одной результативной передачей.
Играл за национальную команду на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия).
Добавим, что ранее состав "Барыса" пополнили Линден Вей и Томаш Юрчо.