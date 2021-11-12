Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана

Хоккейный клуб "Локомотив" расстался с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

"В настоящее время в семье нападающего Антона Сагадеева сложились обстоятельства, которые не позволяют ему продолжить выступления за нашу команду. В этой ситуации ХК "Локомотив" откликнулся на просьбу игрока, и сегодня его контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне КХЛ 28-летний игрок провел за железнодорожников восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, то Сагадеев продолжит карьеру в "Барысе", состав которого пополнили Линден Вей и Томаш Юрчо.

Столичный клуб идет на десятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 27 матчах. Следующую игру проведет на выезде с "Сочи" 16 ноября.