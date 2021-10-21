Рижское "Динамо" и главный тренер команды Сергей Зубов расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист покинул команду по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.

"Динамо" уважает решение тренера. В первую очередь у каждого есть семья. В спорте часто возникают такие ситуации, на которые нужно уметь адекватно и быстро реагировать. Сезон КХЛ продолжается, а цели команды остаются прежними. В ближайшее время руководство клуба решит, кто будет руководить командой в будущем", - говорится в сообщении.

В следующем выездном матче исполняющим обязанности главного тренера станет Валерий Кугибаба.

В текущем сезоне рижане провели 20 матчей и набрали в них 20 очков. Сейчас команда из Латвии занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

Казахстанский "Барыс", набрав 18 очков в 20 играх, идет седьмым на "Востоке".

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