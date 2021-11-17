СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса"

Капитан "Барыса" Даррен Диц провел не самую лучшую игру против "Сочи" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), о чем упомянули некоторые источники, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

"У Дица снова удаление, а ведь еще "-3". И только не говорите, что он свою стоимость не оправдывает. Он заметен? Заметен. А с какой именно стороны: положительной или отрицательной - не так важно", - отмечает телеграм-канал "БесПроката".

А вот что пишет другой телеграм-канал Derzhi: "У Даррена Дица в матче против "Сочи" пока "минус 3". Он самый дорогой хоккеист КХЛ. И он был на льду, когда забивал Александр Гордин, который стал не нужен системе СКА. Вопросы, вопросы".

Напомним, что после игры главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис назвал причины поражения от "Сочи", а также пообещал наказать защитников. Следующий матч астанчане проведут против "Спартака" 18 ноября в Москве.