 FpxxenIhEeHrCdZxQtotGNhizQQitovjjtTpCb2z
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса"

СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Капитан "Барыса" Даррен Диц провел не самую лучшую игру против "Сочи" в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), о чем упомянули некоторые источники, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

"У Дица снова удаление, а ведь еще "-3". И только не говорите, что он свою стоимость не оправдывает. Он заметен? Заметен. А с какой именно стороны: положительной или отрицательной - не так важно", - отмечает телеграм-канал "БесПроката".

А вот что пишет другой телеграм-канал Derzhi: "У Даррена Дица в матче против "Сочи" пока "минус 3". Он самый дорогой хоккеист КХЛ. И он был на льду, когда забивал Александр Гордин, который стал не нужен системе СКА. Вопросы, вопросы".

Напомним, что после игры главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис назвал причины поражения от "Сочи", а также пообещал наказать защитников. Следующий матч астанчане проведут против "Спартака" 18 ноября в Москве.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК Диц Даррен

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:00
Хоккей
СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса" СМИ отреагировали на ошибки самого дорогого игрока КХЛ из "Барыса"
Сегодня , 07:50
Хоккей
"Камбэк не удался". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Сочи" "Камбэк не удался". КХЛ - о поражении "Барыса" от "Сочи"
Сегодня , 07:28
Хоккей
Михайлис назвал причины третьего поражения подряд в КХЛ, оценил игру новичков и пообещал наказать защитников Михайлис назвал причины третьего поражения подряд в КХЛ, оценил игру новичков и пообещал наказать защитников
Сегодня , 00:43
Хоккей
"Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ "Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ
Вчера , 17:27
Хоккей
Нокаут для Назарова, или почему "Барыс" должен разгромить бывшего тренера в КХЛ Нокаут для Назарова, или почему "Барыс" должен разгромить бывшего тренера в КХЛ
Вчера , 13:04
Хоккей
Состоится возвращение топ-новичка? Прямая трансляция матча "Сочи" - "Барыс" Состоится возвращение топ-новичка? Прямая трансляция матча "Сочи" - "Барыс"
15 ноября, 22:52
Хоккей
Рывок от "Барыса". Как продвинут казахстанцев гостевые матчи в КХЛ Рывок от "Барыса". Как продвинут казахстанцев гостевые матчи в КХЛ
15 ноября, 18:27
Хоккей
"Барыс" взял на выезд новичков из сборных Канады и Казахстана "Барыс" взял на выезд новичков из сборных Канады и Казахстана
15 ноября, 17:37
Хоккей
Топ-игроки для "Барыса"? Как казахстанцы увеличили шансы на выход в Кубок Гагарина Топ-игроки для "Барыса"? Как казахстанцы увеличили шансы на выход в Кубок Гагарина
15 ноября, 12:30
Хоккей
Озвучена причина отставки экс-тренера "Барыса" Озвучена причина отставки экс-тренера "Барыса"
15 ноября, 10:10
Хоккей
"Нашел варианты для усиления состава". СМИ - о возвращении форварда сборной Казахстана в "Барыс" "Нашел варианты для усиления состава". СМИ - о возвращении форварда сборной Казахстана в "Барыс"
14 ноября, 21:34
Хоккей
"Барыс" объявил о возвращении форварда сборной Казахстана "Барыс" объявил о возвращении форварда сборной Казахстана
14 ноября, 16:45
Хоккей
Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет после единственного матча против "Барыса" Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет после единственного матча против "Барыса"
14 ноября, 13:42
Хоккей
Названа причина непопадания форварда сборной Казахстана в состав клуба КХЛ Названа причина непопадания форварда сборной Казахстана в состав клуба КХЛ
13 ноября, 14:28
Хоккей
Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет. Он сыграл дебютную смену в матче с "Барысом" Сын легенды КХЛ завершил карьеру в 20 лет. Он сыграл дебютную смену в матче с "Барысом"
12 ноября, 23:55
Хоккей
Первая ракетка Казахстана посетила тренировку "Барыса" Первая ракетка Казахстана посетила тренировку "Барыса"
12 ноября, 22:20
Хоккей
Это просто катастрофа. Почему "Барыс" выпал из топ-8 конференции в КХЛ Это просто катастрофа. Почему "Барыс" выпал из топ-8 конференции в КХЛ
12 ноября, 21:59
Хоккей
Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана Клуб КХЛ решил судьбу форварда сборной Казахстана
12 ноября, 17:43
Хоккей
Названы причины затянувшегося ухода тренера "Сарыарки" к конкуренту "Барыса" Названы причины затянувшегося ухода тренера "Сарыарки" к конкуренту "Барыса"
12 ноября, 16:30
Хоккей
Форвард сборной Казахстана покинул клуб КХЛ и вернулся в "Барыс" Форвард сборной Казахстана покинул клуб КХЛ и вернулся в "Барыс"
11 ноября, 22:17
Хоккей
"Сарыарка" не хочет отпускать тренера в КХЛ "Сарыарка" не хочет отпускать тренера в КХЛ
11 ноября, 20:11
Хоккей
Опасный канадец снова в "Барысе". Каким предстанет казахстанский клуб в борьбе за выход в плей-офф КХЛ Опасный канадец снова в "Барысе". Каким предстанет казахстанский клуб в борьбе за выход в плей-офф КХЛ
11 ноября, 19:05
Хоккей
СМИ оценили топ-новичка "Барыса" СМИ оценили топ-новичка "Барыса"
11 ноября, 15:50
Хоккей
Мифический игрок, или кого "Барыс" подарил за легионера из Канады Мифический игрок, или кого "Барыс" подарил за легионера из Канады
10 ноября, 19:44
Хоккей
"Барыс" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина и призера Олимпиады из сборной Канады "Барыс" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина и призера Олимпиады из сборной Канады
10 ноября, 19:34
Хоккей
Дорогой легионер из Канады. В "Барысе" будет чистка состава Дорогой легионер из Канады. В "Барысе" будет чистка состава
10 ноября, 18:23
Хоккей
Новичок из НХЛ прибыл в "Барыс" и провел тренировку Новичок из НХЛ прибыл в "Барыс" и провел тренировку
10 ноября, 13:22
Хоккей
Тамбиев покинул "Сарыарку" и возглавит конкурента "Барыса" в КХЛ Тамбиев покинул "Сарыарку" и возглавит конкурента "Барыса" в КХЛ
10 ноября, 09:33
Хоккей
"Упор на легионеров и переделывание паспортов". Экс-игрок "Барыса" - о том, почему не развивается хоккей в Казахстане "Упор на легионеров и переделывание паспортов". Экс-игрок "Барыса" - о том, почему не развивается хоккей в Казахстане
10 ноября, 08:16
Хоккей
"Это однозначное усиление". Новичка "Барыса" включили в топ-трансферы недели КХЛ "Это однозначное усиление". Новичка "Барыса" включили в топ-трансферы недели КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus