"Барыс" проиграл команде Назарова и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от "Сочи" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 5:2 в пользу команды Андрея Назарова.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Правда, не обошлось без помощи соперника. На 16-й минуте игры шайба отскочила от Даррена Дица и влетела в ворота "Барыса". Гол же записали на имя Артема Николаева. Спустя две минуты Кирилл Мельниченко удвоил преимущество "Сочи".

После перерыва Александр Гордин (23-я) довел до счет до 3:0. После этого "Барыс" в течение четырех минут две шайбы отыграл - отличились Кертис Волк (32-я) и Роман Старченко (36-я).

В начале заключительного периода Джей Си Лайпон (46-я) восстановил преимущество "Сочи" в две шайбы. После этого "Барыс" поразил ворота соперника, однако шайба Никиты Михайлиса после просмотра засчитана не была.

Точку в матче на 54-й минуте поставил Иван Мищенко, забросив в большинстве.

Для "Барыса" это поражение стало третьим кряду, команда Юрия Михайлиса с 24 очками занимает десятое место в таблице Восточной конференции. "Сочи" (24) идет 11-м на "Западе".