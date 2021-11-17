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Михайлис назвал причины третьего поражения подряд в КХЛ, оценил игру новичков и пообещал наказать защитников

Михайлис назвал причины третьего поражения подряд в КХЛ, оценил игру новичков и пообещал наказать защитников
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис прокомментировал игру с "Сочи" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на выезде и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. 

- Очень плохо мы сыграли в атаке и еще хуже - в обороне. Очень много добиваний, мы проиграли свой пятак, проиграли чужой пятак перед вратарем соперника. И борьбу, и движение, наверное. Будем разбираться, будем делать выводы. Думаю, в следующей игре уже будет все по-другому, - приводит его слова пресс-служба ХК "Сочи".

- В команде два относительно новых игрока - Вей и Сагадеев. Плюс Юрчо сыграл в матче. Как вы оцените их выступление?

- Скажем так: Юрчо и Вей, Фрэттин - новая тройка, новое сочетание. И, наверное, не хватило этой "химии", взаимопонимания на площадке. Антон (Сагадеев) сыграл нормально, потому что выходил с Гурковым. Он не так давно представлял "Барыс" и сборную, так что он нормально выглядел.

- Даррен Диц - один из самых высокооплачиваемых игроков в лиге. И при этом у него такие ошибки непростительные. Не многовато ли ошибок для такого игрока, который больше всех получает и при этом так подводит команду?

- Не только Диц, вся оборона, все защитники сыграли не на должном уровне. Да, у Даррена очень много было ошибок.

- По нападающим у вас теперь полный комплект. Команда будет играть в четыре звена, и нет необходимости на три звена переходить. По защитникам ожидается ли какая-то ротация, смены, административные меры, какие-то перемены?

- Конечно, будем наказывать. В первую очередь будем разбираться в причинах пропущенных шайб. Опять же скажу: мы проиграли свой пятак. Посмотрим видео, разберемся. Ну, конечно, будет и ротация. У нас есть и Валерий Орехов, и Самат Данияр, которые могут играть постоянно.

- Берглунда нет в составе. Что с ним случилось?

- Берглунд готовится на следующую игру.

Напомним, что ранее астанчане проиграли "Йокериту" (1:4) и "Трактору" (4:5 ОТ). Следующую игру они также проведут в гостях против московского "Спартака" 18 ноября.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК Михайлис Юрий

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