"Сломало нас чуть-чуть". Немировски разобрал победу "Торпедо" над "Барысом"

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Дэвид Немировски, в бытность игроком выступавший за "Барыс", прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 3:2. При этом по ходу матча "Барыс" уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед.

"Было хорошее начало. Начали играть хорошо, быстро и правильно. Удаление, конечно, сломало нас чуть-чуть. В третьем периоде, думаю, соперник начал держать шайбу в нашей зоне, мы мелкие ошибки делали.

Конец был тяжелый. Но, самое главное, что взяли два очка сегодня", - сказал Немировски на пресс-конференции после матча.