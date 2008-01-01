"Сломало нас чуть-чуть". Немировски разобрал победу "Торпедо" над "Барысом"

Несколько лет назад он сам играл в казахстанском клубе.

Дэвид Немировски. Фото: ХК "Торпедо"©
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Вчера 21:55

Главный тренер нижегородского "Торпедо" Дэвид Немировски, в бытность игроком выступавший за "Барыс", прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, матч завершился победой гостей со счетом 3:2. При этом по ходу матча "Барыс" уступал 0:3. Казахстанская команда прервала серию из четырех побед.

"Было хорошее начало. Начали играть хорошо, быстро и правильно. Удаление, конечно, сломало нас чуть-чуть. В третьем периоде, думаю, соперник начал держать шайбу в нашей зоне, мы мелкие ошибки делали.

Конец был тяжелый. Но, самое главное, что взяли два очка сегодня", - сказал Немировски на пресс-конференции после матча.

 

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
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Вчера 21:55
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