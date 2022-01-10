"Скосило" игрока сборной Казахстана и экс-форварда "Барыса", или как конкуренты "помогают" в гонке за плей-офф КХЛ

Защитник сборной Казахстана Джесси Блэкер попал в список травмированных хоккейного клуба "Автомобилист", а российский клуб отпустил "Барыс" в гонке за топ-8 Восточной конференции КХЛ. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Российский клуб из-за положительных тестов на COVID-19 потерял почти два десятка игроков, а его первые матчи в 2022 году перенесены. Один из преследователей "Барыса" лишился практически всех ведущих игроков и пока неизвестно, когда проведет следующий матч турнира.

В список попал один из двух основных вратарей Дмитрий Шикин, а также пять самых результативных защитников команды. Оказался среди них и Блэкер, который с 24 (5+19) очками является лидером по очкам среди игроков обороны. Предыдущие три сезона уроженец Канады провел в "Барысе", где отметился 55 (10+45) очками.

Не может играть и другой бывший игрок столичной команды - канадский форвард Патрис Кормье. 31-летний центральный нападающий дебютировал в Лиге за казахстанский клуб, но в последних сезонах играет за российские команды. За "Автомобилист" легионер отметился 14 (8+6) очками в 42 матчах, а за турнир в "Барысе" набрал 44 (19+25) балла.

Недоступны и некоторые другие лидеры - бомбардиры Райан Спунер (11+20) и Брукс Мэйсек (14+14). Таким образом, в составе российской команды "покосило" практически всех игроков, кто определял результат игр "Автомобилиста". Были предположения, что клуб могут наказать техническими поражениями, но Лига пока просто переносит игры.

С другой стороны, ситуация может пойти на руку "Автомобилисту". Россияне взяли всего одно очко в последних шести матчах и уже на восемь баллов отстают от зоны плей-офф. Временный перерыв может пойти им на пользу, но ситуацией пользуются "Барыс" с "Амуром", которые уже заметно оторвались от конкурентов.

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Добавим, что после двух побед над "Металлургом" столичный клуб закрепился на восьмом месте в Восточной конференции с 48 очками. После этого казахстанцы проведут еще три выездные встречи - с "Торпедо" (11 января), "Витязем" (13 января) и "Салаватом Юлаевым" (15 января).