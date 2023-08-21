Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал победу над "Локомотивом", сообщается на сайте клуба.

Встреча команд состоялась на Кубке Блинова в Омске и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Эта победа стала первой для "Барыса" в межсезонье.

- Тяжелая игра, - начал Скабелка. - "Локомотив" - достаточно мощная команда, играет в давление. Но я хочу поблагодарить своих ребят. Справлялись мы с этим давлением. Не всегда нам удавалось перейти из обороны в атаку, в чем надо добавлять. Неплохо отбирали мы шайбу, но на выходе из зоны не всегда принимали правильные решения. И уже с повторной атаки Ярославль острее был. В целом командная хорошая победа. Понятно, были технические ошибки, но вратарь подчищал.

- Тем более первая в межсезонье.

- Победа всегда вселяет уверенность. Ты можешь много говорить, что надо делать. Когда проигрываешь - не совсем доходит, не на сто процентов. А через победы команда становится сильнее.

- Насколько было заметно, что соперник играл вчера, а "Барыс" последний раз проводил матч в Казани?

- Мне кажется, мы стали более мобильными по сравнению с турниром в Казани. Сделали выводы. Но пока не скажу, что ребята-иностранцы полностью адаптировались и набрали физические кондиции. Они пока по дороге к этому.

- Беспокоит ли то, что "Барыс" мало забивает? И такие ребята как Барбер и ЛаБейт пока не вышли на свой уровень?

- Наверное, нет. Сегодня у нас не так много было большинства. Но во второй раз это уже было близко к голу. Мы этот момент еще подтянем. Барбер, еще раз скажу, по своей физической форме по дороге наверх. ЛаБейта мы изначально брали с таким расчетом, что он будет силовым форвардом, будет играть на пятаке. В принципе, он свою задачу выполняет. Обергу нужно стать лучше, заметнее, агрессивнее. Бракко тоже не так просто переварить предсезонные нагрузки. Но сегодня он был заметнее, чем на прошлом турнире.