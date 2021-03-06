СКА первым из клубов плей-офф оказался в шаге от выхода во второй круг Кубка Гагарина

Хоккеисты петербургского СКА обыграли в овертайме минское "Динамо" в третьем матче четвертьфинала Западной конференции КХЛ и повели в серии со счетом 3-0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Минске завершилась победой СКА со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). В основное время шайбы в составе армейской команды забросили Артем Швец-Роговой (5-я минута), Эмиль Галимов (30) и Игорь Ожиганов (47). У "Динамо" отличились Алексей Протас (34), Павел Варфоломеев (40) и Илья Шинкевич (56). Победу СКА в овертайме принес Линден Вей (79).

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу СКА. Четвертый матч команды проведут в Минске 8 марта.

Другие серии выглядят следующим образом:

Западная конференция:

СКА - "Динамо" Минск - 3:0

ЦСКА - "Спартак" - 2:0

"Локомотив" - "Йокерит" - 2:0

"Динамо" Москва - "Северсталь" - 2:1

Восточная конференция:

"Ак Барс" - "Торпедо" - 2:0

"Авангард" - "Автомобилист" - 2:1

"Металлург" - "Барыс" - 2:1

"Салават Юлаев" - "Трактор" - 1:1