Швед или финн. Кого выберет "Барыс" на шестой матч с "Металлургом" в Кубке Гагарина

Финский голкипер Йони Ортио выиграл для казахстанского "Барыса" оба победных матча с магнитогорским "Металлургом", а вратарь сборной Казахстана Хенрик Карлссон пропустил шесть шайб в стартовом матче серии. О выборе первого номера для Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.

Шестой матч матч может стать последним для "Барыса" в сезоне, поэтому права на ошибку нет. Нельзя ошибиться и с голкипером. Предположим, что тренерский штаб выберет Карлссона, который после неудачного первого матча, когда он пропустил шесть голов после 32 бросков, вышел в пятой встрече и "насухо" отыграл 23 минуты в проигранной игры.

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Почему? Во-первых, 37-летний уроженец Швеции мог восстановиться психологически после того стартового нокдауна, что показал в последней встрече. Во-вторых, Карлссон способен "потащить" команду в нужный момент, что и требуется сейчас. В-третьих, результаты "первого" номера в регулярном чемпионате получше, чем у партнера-конкурента, а за плечами несколько сезонов с матчами в Кубке Гагарина.

Есть "козыри" и у Ортио. Если не учитывать первый и последний матчи, в которых плохо сыграли почти все игроки "Барыса", финский легионер более двух шайб за игру не пропускал. Выиграл два матча (Карлссон - ни одного) в серии, а процент отраженных бросков варьировался от 93,5 до 95,5. То есть если Ортио поймает кураж, а полевые игроки ему помогут и поддержат, то он способен перевести серию в седьмой матч.

Осталось сделать правильный выбор. "Барыс" сможет выиграть, если игроки будут уверены, что их голкипер сыграет надежно. Оба вратаря в разной степени отвечают требованиям и могут выдать нужный уровень игры. Так или иначе, классный хоккей должен продемонстрировать каждый в столичной команде, иначе даже вратарский "сухарь" не спасет.

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Напомним, шестой матч серии между "Барысом" и "Металлургом" в Нур-Султане намечен на 12 марта. После пяти игр впереди российская команда (2:3). Под вопросом участие во встрече ведущего центрального нападающего Фила Варона, который уже пропустил матч в Магнитогорске.

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