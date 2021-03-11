"Металлург" задавил "Барыс", или в чем должны прибавить казахстанцы для борьбы в Кубке Гагарина

Магнитогорский "Металлург" не только переиграл казахстанский "Барыс" по счету, но и по силовому воздействию. Столичные хоккеисты не смогли на равных бороться с конкурентом и отпустили соперника вперед в дуэли Кубка Гагарина. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

В четвертом матче серии в Нур-Султане казахстанские хоккеисты выиграли со счетом 4:2, практически не уступая в единоборствах. Игроки "Барыса" провели 29 силовых приемов, а соперники - 39. Практически равных показателей конкуренты добились и по заблокированным броскам - 14:16. Не смог никто вырвать преимущество и по времени в атаке - по восемь-десять минут.

В следующей игре снова было забито шесть шайб, но в этот раз игроки "Барыса" не смогли дать отпор в силовой борьбе. Россияне провели 12 приемов в стартовые 20 минут, а казахстанцы ответили только тремя. В дальнейшем хоккеистам "Барыса" удалось добавить в давлении (семь и пять приемов), но соперники добились задела в четыре гола уже во втором периоде. По блокированным броскам снова относительное равенство - 14:10.

Возможно, что "Барыс" выдохся в домашней серии, пытаясь получить преимущество по встречам. Если бы были выиграны оба домашних матча, то ситуация была бы иная, но энергетические затраты принесли только один выигрыш. Полностью реализовать добытую с огромным трудом гостевую победу не удалось, а в пятом матче у игроков "Барыса" проявилась заметная усталость.

В первый раз в серии казахстанский клуб проиграл первый период после трех побед подряд и ничьей. Не получив стратегического преимущества, как в предыдущих матчах, хоккеисты "Барыса" не могли найти свою игру. Не смог принять участие во встрече ведущий центрфорвард Фил Варон, через которого строились комбинации ударной тройки казахстанцев.

Но об этом нужно забывать, ведь теперь отступать некуда. В шестой игре "Барыс" должен выложить все "козыри". Если казахстанский клуб еще рассчитывает пробиваться во второй круг, то образцово-показательно должен провести два ближайших матча. Если нет, то нужно собраться хотя бы на последнюю домашнюю встречу в сезоне. Все билеты раскуплены. Болельщики ждут зрелища.

Фейк или правда? "Барыс" может лишиться ведущего форварда на развязку серии с "Металлургом" в КХЛ

Напомним, шестой матч серии между "Барысом" и "Металлургом" в Нур-Султане намечен на 12 марта. После пяти игр впереди российская команда (2:3). Под вопросом участие во встрече ведущего центрального нападающего Фила Варона, который уже пропустил матч в Магнитогорске.

Фото: ХК "Барыс"©

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