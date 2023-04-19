Самый высокооплачиваемый игрок ушел из "Барыса"

Капитан "Барыса" канадский нападающий Линден Вей покинул казахстанский клуб, сообщают Vesti.kz. Об этом "СЭ" рассказал агент игрока Шуми Бабаев.
- Линден Вей остается в "Барысе"?
- Нет, подпишет соглашение с одним из клубов Западной конференции.
Ранее сообщалось об интересе к Вею со стороны "Сибири" и московского "Динамо".
В прошедшем сезоне 31-летний канадец сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 57 матчей и набрал 41 (18+23) очко при показателе полезности "-6".
Напомним, Вей был самым высокооплачиваемым игроком "Барыса" с зарплатой 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге.
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