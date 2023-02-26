Почему у легионеров "Барыса" зарплаты под 300 миллионов тенге, объяснил президент клуба

Президент "Барыса" Борис Иванищев ответил на вопрос о заработной плате легионеров и хоккеистов столичного клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом он подчеркнул, что по зарплатному бюджету "Барыс" находится гораздо ниже многих клубов КХЛ.

"Конечно, заработные платы легионеров отличаются от заработной платы некоторых местных игроков. Размеры зависят от квалификации работника, у каждого хоккеиста есть рыночная цена, а также от количества и качества выполняемой работы, ответственности, былых заслуг и так далее. Вот лучший бомбардир команды - Линден Вей, который является обладателем Кубка Гагарина, призером Олимпийских игр, получает столько же, сколько и лучший хоккеист среди казахстанских игроков Никита Михайлис. Также хочу заметить, что по зарплатному бюджету "Барыс" находится гораздо ниже многих клубов КХЛ, и в текущем году общее финансирование из-за курсовой разницы сократилось. В то же время из-за геополитической ситуации и из-за изменения курса валют существенно возросли расходы на содержание команд из системы "Барыса". Выросли в цене перелеты, переезды, стоимость проживания, экипировка и так далее. Из-за сокращения бюджета становится все труднее заключать соглашение с игроками высокой квалификации. Клуб рискует не войти в так называемый "пол" зарплат. Со следующего сезона поднимается "пол" зарплат, и в последующем он так же будет повышаться. Мы находимся ниже других клубов по бюджету", - цитирует Иванищева официальный сайт клуба.

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Напомним, Линден Вей - является самым высокооплачиваемым игроком "Барыса" - он получает 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге. Столько же зарабатывает и Никита Михайлис.

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