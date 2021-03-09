Четвертый матч казахстанского клуба "Барыс" с магнитогорским "Металлургом" в Кубке Гагарина вошел в рейтинг самых грубых матчей турнира. О десятке встреч с наибольшим количеством штрафного времени - в материале корреспондента Vesti.kz.

Во втором матче противостояния в Нур-Султане соперники на двоих набрали более 50 минут штрафного времени и вошли в тройку самых грубых матчей текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Из-за этого результата топ-5 покинула стартовая игра серии.

Самые грубые матчи Кубка Гагарина - 2021

1. Второй матч серии "Локомотив" - "Йокерит" - 78 (17+61) минут

2. Третий матч серии "Динамо" Минск - СКА - 65 (34+31) минут

3. Четвертый матч серии "Барыс" - "Металлург" - 56 (32+24) минут

4. Первый матч серии ЦСКА - "Спартак" - 51 (20+31) минута

5. Первый матч серии "Ак Барс" - "Торпедо" - 41 (8+33) минута

6. Первый матч серии "Металлург" - "Барыс"- 38 (24+14) минут

7. Третий матч серии "Торпедо" - "Ак Барс" - 36 (20+16) минут

8. Третий матч серии "Северсталь" - "Динамо" Москва - 30 (16+14) минут

9. Третий матч серии "Йокерит" - "Локомотив" - 28 (20+8) минут

10. Первый матч серии "Динамо" Москва - "Северсталь" - 24 (12+12) минуты

Можно ожидать, что десятка игр рейтинга изменится к концу первого раунда плей-офф, ведь наступает время самых важных игр, а в топ-3 "Барыс" поднял фол Павла Акользина, после которого игрок был наказан на 12 минут.

Помимо серии с участием "Барыса", матчи еще трех пар вошли в топ-10 двумя играми, а оставшиеся противостояния представлены по одной игре. Предположим, что лидер зачета "штрафников" сменится, набрав около ста минут.

"Барыс" дважды отыгрался и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с "Магниткой"

Напомним, после четырех игр между "Барысом" и "Металлургом" в Кубке Гагарина ничья (2:2), а серия продолжится в Магнитогорске 10 марта. Ранее был назван герой второй победы казахстанского клуба в серии. Высказался о матче и главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, а форвард столичного клуба оформил хет-трик Горди Хоу.